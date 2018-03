CPI aponta sonegação em federação A CPI do Futebol constatou que a Federação Mineira de Futebol (FMF) transferiu recursos da ordem de R$ 145 mil para a conta de Aremithas José de Lima, funcionário do Vasco da Gama, a quem o presidente da FMF, Élmer Guilherme Ferreira, disse desconhecer, além de não saber explicar as razões da transferência dos recursos. Segundo a Agência Estado apurou, a Federação Mineira usou uma conta corrente "laranja", aberta em nome da Indústria Ramezoni, sem que a empresa soubesse da existência da conta. Ferreira justificou como "prejuízo de caixa" o empréstimo no valor de R$ 1,5 milhão junto à Federação Paulista de Futebol em 1998. Segundo ele, do total desse débito, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já quitou R$ 500 mil e o restante será pago pela CBF à Federação Paulista, do total de repasse que terá de fazer à Federação Mineira. A CPI também estranhou uma transação envolvendo um imóvel rural, no município de Barra do Garça (MT), que teria custado à FMF, em 30 de novembro de 1998, R$ 400 mil, e que no dia seguinte foi avaliada pelo Incra em R$ 2,4 mil. Acredita-se que Ferreira usaria o valor do imóvel - superavaliado - para quitar débitos da federação com o INSS. O relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC) divulgou hoje alguns números que, segundo ele, apontam para uma ?sonegação grotesca? da FMF. A CPI havia pedido à federação cópia do balanço financeiro da entidade. Mas, ao fazer a comparação com os documentos que estão na Receita Federal, foram comprovadas algumas distorções. O ativo circulante (todo o dinheiro que entrou no caixa) da FMF em 97, segundo os dados enviados à CPI, eram de R$ 786 mil. Para a Receita Federal, o valor é de R$ 567 mil. Em 99, esse número ficou em R$ 1,3 milhão para a Receita e R$ 1,5 milhão para a CPI. No item ativo permanente (tudo que a federação possui em bens imóveis), aparece a maior distorção: em 99, ele ficou em R$ 945 mil para a Receita e R$ 3 milhões para a CPI. As contas da FMF também informaram à Receita que o patrimônio líquido da Federação estava negativo em R$ 2,6 milhões em 99. Para a CPI, no entanto, esse número foi menor, negativo em R$ 1,1 milhão. Também há uma distorção no passivo total (todas as dívidas da federação). Segundo os números da receita, o passivo em 99 era de R$ 2,3 milhões. Para a CPI, esse débito era de R$ 4,6 milhões. Esse número também tem grande diferença no ano de 97: R$ 2,9 milhões para a Receita, R$ 1 milhão para a CPI.