CPI aposta em vitória para se redimir A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol, instalada no Senado, entra nesta segunda-feira em sua semana derradeira. Após pouco mais de um ano de trabalhos, os senadores se reúnem terça-feira para a apresentação final do relatório elaborado pelo senador Geraldo Althoff (PFL-SC). O pedido de vistas é considerado certo. Por isso, a votação final, segundo os estatutos da casa, deve ocorrer 48 horas depois, ou seja, na quinta-feira. Leia mais no O Estado de S.Paulo