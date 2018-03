CPI: Caixa D?Água vai depor dia 31 A CPI do Futebol marcou para a quinta-feira, dia 31, o depoimento do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo "Caixa D´Água" Viana. O depoimento estava marcado para a semana passada, mas o presidente da CPI, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), determinou a suspensão da reunião "enquanto o senhor Eduardo Viana não remeter a esta CPI o livro razão da Federação". O dirigente do futebol do Rio de Janeiro terá de explicar por que a federação arrecadou, no ano passado, R$ 2,9 milhões tendo gasto R$ 3,5 milhões e não registrou déficit na contabilidade. Há, ainda, a suspeita de evasão de renda em partidas do Campeonato Carioca e débito da federação junto à Previdência Social.