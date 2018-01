CPI começa a ouvir diretores do Vasco O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB- PR), abriu, há pouco, os trabalhos da comissão, instalada nesta quarta- feira, para ouvir dirigentes do Vasco da Gama. O primeiro depoente é o ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube, Antônio Gomes da Costa. Há pouco, Gomes da Costa afirmou que "nunca, na história do Vasco da Gama, foi possível cumprir os estatutos", no artigo que determina a realização de assembléia no mês de janeiro, para prestação de contas. "Infelizmente, nunca foi possível cumprir esse prazo", disse o dirigente vascaino. Para o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), Gomes da Costa tinha autoridade para modificar os estatutos do clube. Após o depoimento de Antonio Gomes da Costa, a CPI vai interrogar Amadeu Pinto da Rocha, vice-presidente do Vasco.