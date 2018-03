CPI começa a ouvir federações em Manaus Começa por volta das 16 desta sexta-feira, em Manaus (AM), audiência pública da CPI da CBF/Nike destinada a ouvir presidentes das federações estaduais da região Norte. A audiência pública será realizada na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, tendo como depoentes Antônio Aquino Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre; Dissica Valério Tomaz, presidente da Federação Amazonense de Futebol; José Orlando Pereira Santana, presidente da Federação Amapaense de Futebol; Antônio Carlos Antunes de Lima, presidente da Federação Paraense de Futebol; Heitor Luiz da Costa Júnior, presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia; José Gama Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol; e Renê Gomes da Silva, presidente da Sulamérica Esporte Clube. A CPI está representada pelos sub-relatores, deputados Doutor Rosinha (PT-PR) e Olimpio Pires (PDT-MG).