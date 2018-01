CPI começa a ouvir Luxemburgo Começa em instantes na CPI da CBF/Nike o depoimento do técnico do Corinthias, Wanderley Luxemburgo, acusado pelos crimes de sonegação fiscal, adulteração de idade e evasão de divisas para o exterior. Luxemburgo é acusado de haver recebido, entre 95 e 99, R$ 18,8 milhões, mas só ter declarado a receita federal R$ 8,5 milhões. Wanderley Luxemburgo, que nasceu em 10 de maio de 52, foi apanhado usado documentação com a data de nascimento 3 anos mais novo (10/maio/1955). O técnico atribui a seu pai, já morto, a dupla documentação. Finalmente Luxemburgo será interrogado sobre a existência de uma conta bancária nas Ilhas Cayman, um paraíso fiscal no Caribe, que estaria sendo usada por sua mulher, Josefa Costa Santos Luxemburgo. Ao contrário do seu depoimento no senado em novembro do ano passado, quando Luxemburgo resistiu em assinar o termo de juramento, que o obriga a dizer a verdade, desta vez Luxemburgo não oferecerá resistência para dizer a verdade.