CPI começar ouvir dirigentes paulistas Começou, pouco depois das 10h30, na CPI do Futebol do Senado, os depoimentos dos presidentes dos conselhos fiscais do São Paulo, Sebastião Antunes Duarte; do Palmeiras, Osvaldo da Silva Rico, e do Corinthians, Eduardo Nesi Curi. De acordo com o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC) "a audiência desta quinta-feira servirá para a CPI propor mudança nos clubes na organização e no funcionamento dos seus respectivos conselhos fiscais". De acordo com o senador Álvaro Dias (PSDB-PA), presidente da comissão "a maioria dos problemas administrativos, desvio de verba e sonegação fiscal, constatada nos clubes de futebol conta com a participação dos conselhos fiscais".