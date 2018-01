CPI confirma depoimento de Zico O relator da CPI do Futebol, senador Geraldo Althoff (PFL- SC), confirmou para amanhã, às 10h, o depoimento do ex- jogador Zico, que deve falar sobre irregularidades administrativas que estão sendo apuradas no seu ex-clube o Flamengo (RJ). Zico, que também foi ministro dos Esportes do governo Fernando Collor, em 1992, é autor de uma legislação esportiva que incluía o fim do passe, conhecida por Lei Zico. Mas o que preocupa mesmo na Lei é o capítulo que trata da exploração de casas de bingo para o financiamento do desporto. Na quarta-feira, a CPI do Futebol volta a se reunir para interrogar os empresários Juan Figer e Reinaldo Pitta. A CPI quer investigar até onde vai a influência dos empresários na transação de jogadores. Enquanto Figer transfere jogadores brasileiros para o exterior, usando os clubes Rentistas e Central Espanhol, do Uruguai; Pitta além de procurador de Ronaldinho, da Inter de Milão, é dono - ou procurador - do passe de mais de 150 jogadores. A CPI promove amanhã um debate sobre legislação esportiva, cujo tema será "A Reestruturação do Futebol". Foram convidados o desembargador Luiz Sveiter, do Superior Tribunal da Justiça Desportiva; o advogado Valed de Perry, especialista em legislação desportiva; os professores César Cunha Campos e Luis Guilherme Gutamann, ambos integrantes da Fundação Getúlio Vargas.