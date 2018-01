CPI convoca diretor do Delta Bank O que ontem foi impossível, hoje se tornou real. No final da manhã, as partes divergentes na CPI da CBF/Nike fecharam um acordo e decidiram convocar o representante no Brasil, do Delta Bank, George Philip Brito. A CPI quer informações do banco sobre os empréstimos de quase U$ 40 milhões concedidos à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ontem, a proposta de convocar outros dirigentes do Delta Bank esbarrou na derrota do relator, deputado Silvio Torres (PSDB-SP) que não conseguiu aprovar a convocação de Milton Bleffe, vice-presidente do banco. Foram 14 votos contra a convocação de B leffe e 10 a favor. O requerimento para ouvir George Philip Brito foi aprovado simbolicamente. O depoimento foi marcado para a quinta-feira (26).