CPI convoca Eurico e Teixeira A CPI do futebol determinou na manhã desta quinta-feira a convocação do presidente do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ), e também do presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, e do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Os três depoimentos devem ocorrer no mês de agosto em dias a serem confirmados pelo relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC). A CPI também determinou hoje, a quebra do sigilo bancário e fiscal, no período de 1996 a 2000, dos vice-presidentes da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos e Hugo Aparecido Arlete. Às 10h30 começou o depoimento do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo "Caixa d´água" Viana.