CPI convocará suspeito de ser laranja CPI do Futebol decidiu nesta terça-feira convocar para depor Arenitha José de Lima, suspeito de agir como "laranja" nos desvios de recursos atribuídos a Eurico Miranda. A comissão também vai quebrar o sigilo do cheque de US$110 mil que também teria sido desviado por Eurico, além de convocar para depor o ex-deputado estadual José Francisco Veloso, relator de uma CPI realizada pela assembléia legislativa do Rio de Janeiro que investigou a evasão de rendas nos estádios de futebol. A CPI do Futebol volta a ouvir nesta quarta-feira depoentes que conhecem a atuação de Eurico Miranda no Vasco. Serão ouvidos o ex-conselheiros do clube Hércules Santana e Levi Lafetá. Já os trabalhos na CPI da CBF/Nike vão se concentrar na acareação entre o jogador do Saint Étienne, Aloísio, e o ex-zagueiro da seleção brasileira, Edinho. Aloisio e o jogador Alex afirmam que foi Edinho quem providenciou os passaportes portugueses falsos utilizados por eles. O ex-jogador nega ter feito isso. Quinta-feira, a CPI do Futebol realizará a primeira audiência pública para debater o fim da Lei do Passe, previsto para ocorrer a partir do próximo dia 26. Foram convidados para falar do assunto o ex-jogador Sócrates, o jurista Marcílio Krieger, e o representante do Clube dos 13, João Bosco Luz de Moraes. Sérá realizada outra audiência pública depois do carnaval.