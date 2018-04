CPI da CBF avança no Senado com de pedido de instalação em plenário A CPI para investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 ficou mais perto de ser criada no Senado após leitura no plenário, nesta quinta-feira, do pedido para estabelecer a comissão. O requerimento para criação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi feito pelo senador Romário (PSB-RJ) e lido pelo senador Douglas Cintra (PTB-PE), segundo a Agência Senado.