CPI dá chance de defesa a Eurico O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSD-PR), disse nesta sexta-feira à Agencia Estado "que é com profunda tristeza que vê pessoas execradas, mas que este é o ônus que a CPI pode enxergar quando arrebenta a caixa preta do futebol brasileiro". Em resposta a uma nota divulgada pelo deputado Eurico Miranda (PPB-RJ) Álvaro Dias disse que o parlamentar "terá oportunidade em agosto de se defender das acusações", dos crimes contra a ordem tributária, apropriação indébita, falsidade ideológica e crimes eleitorais. A CPI aguarda um pronunciamento de Eurico Miranda para marcar a data do seu depoimento. Segundo Álvaro Dias, "a questão é que crimes foram cometidos e que as acusações da CPI contra o deputado não são levianas". O senador disse ainda, que existem provas documentais e que a comissão não cometeu qualquer irresponsabilidade. Segundo ele, "a CPI trabalha em defesa do Vasco da Gama e da sua grande torcida".