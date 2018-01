CPI da Nike vira moeda de troca A chamada ?bancada da bola? - que reúne deputados ligados a clubes de futebol - decidiu usar a CPI da CBF/Nike como moeda de troca no Congresso. Os deputados exigem o fim imediato da comissão, sob pena de assinarem em bloco, a CPI da Corrupção - que conta hoje com 144 das 171 assinaturas necessárias. Com a pressão da bancada as investigações deverão ficar pela metade. O fim da comissão antes do prazo determinado, foi decretado pelos líderes de partidos aliados ao governo, atendendo a pressões que, no dizer do presidente da comissão, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), atenderiam ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, à Nike, ao governo, e aos empresários Juan Figer e J. Hawilla. "Alguns trabalharam para que as investigações não se aprofundem", afirmou o deputado. A decisão obriga a CPI a encerrar seus trabalhos no mês que vem, com sete meses de atividade, sem obter a prorrogação de 60 dias solicitadas pelos parlamentares. Como alternativa, o presidente da Câmara, Aécio Neves deverá oferecer um prazo máximo de 30 dias para que a comissão possa concluir os trabalhos. Dentro de mais alguns instantes começa na Câmara, os depoimentos dos executivos da Nike, Igor Reinaldo Ostrowisk e Amadeu Aguiar Jr. Esta será a primeira vez que a multinacional será ouvida desde que a comissão foi instalada na Câmara, em outubro do ano passado.