CPI debate legislação esportiva Nesta terça-feira, a CPI da CBF/Nike realiza debate em torno da legislação esportiva e possíveis mudanças. Foram convidados o procurador-geral da República Geraldo Brindeiro; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rubens Aprobato Machado; o advogado Valed de Perry e o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Antonio Carlos Viana Santos. De acordo com o deputado Silvio Torres, "A CPI está elaborando projeto de nova legislação para o futebol e no nosso entender esse debate vai enriquecer nossas propostas", adiantou o relator da comissão. A sessão está marcada para as 14h30.