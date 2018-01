CPI debate reestruturação no futebol A CPI da CBF/Nike debateu, nesta quarta-feira, propostas para "reestruturação do futebol" brasileiro, quando foram ouvidos representantes da FGV, César Cunha Campos e Luís Guilherme Gutman; o advogado Valed de Perry, especialista em legislação esportiva e o representante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Álvaro Luiz Moreira. Para o professor Cunha Campos, que apresentou o documento "Plano de Modernização do Futebol Brasileiro", o Brasil é "um dos países que menos investe em futebol". Existem, hoje, segundo o documento apresentado pelo representante da FGV, 11 mil jogadores federados, 800 clubes de futebol, mais de 2000 jogadores brasileiros atuando em todo o mundo. Ainda de acordo com a FGV, São mais de 13 mil times amadores participando de jogos organizados, 30 milhões de praticantes e cerca de 308 estádios com capacidade para mais de 5 milhões de lugares. "Essa dimensão é que levou o País a ser conhecido internacionalmente como terra do futebol." O professor Luís Guilherme Gutman disse que "o mais urgente é o aprimoramento da gestão do futebol, do plano de previdência privada complementar e da estrutura do sistema de arbitragem; reformulação dos aspectos legais; nova modelagem da Justiça Desportiva, das linhas de crédito e existência de anuário estatístico do futebol brasileiro". Ele salientou, ainda, a necessidade de modernização do sistema CBF, como modelo para as federações estaduais; reformulação do sistema de registro de jogadores; programa de apoio a modernização dos clubes de futebol; planejamento estratégico da CBF; recuperação e manutenção da memória do futebol e programa de capacitação profissional na CBF. Para o advogado Valed de Perry antes da CPI propor a mudança da sede do STJD para Brasília, "é importante debater a composição do tribunal. Com especialistas, advogados experientes e total independência", disse ele. "O importante não é se a sede do STJD fica no Rio de Janeiro, vai para Brasília, São Paulo ou qualquer cidade. O problema", disse Perry, "está no homem que compõe as organizações". Ao falar sobre violência nos estádios, Álvaro Luiz Moreira, do STJD, disse que mais que proibir a venda de bebida alcóolica "é preciso discutir penas pecuniárias para clubes que retardam o início do jogo", defendeu. Para ele, "a modernização do futebol há muito está exigindo responsabilidade. A TV tem compromisso com os patrocinadores e os clubes pagam no máximo R$ 60 por cinco minutos de atraso", disse Moreira, ao defender a reformulação no código disciplinar esportivo. No final da reunião, o presidente da CPI, deputado Aldo Rebelo confirmou o recebimento de uma correspondência, assinada pelo representante do Delta Bank, no Brasil, George Felipi de Brito, em que informa que "não poderá comparecer na próxima quinta -feira, para prestar depoimento na CPI" por encontrar-se em tratamento médico nos Estados Unidos. Rebelo ainda não tem data para um novo depoimento do banqueiro.