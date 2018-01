CPI decide convocar Farah para depor A CPI do Futebol, no Senado, vai convocar Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Liga Rio-São Paulo, para depor na próxima semana. Segundo publicou nesta terça-feira o diário Lance!, teriam sido depositados R$ 179 mil da FPF na conta do dirigente, em 1996. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Farah disse que poderia estar recebendo um salário de US$ 15 mil mensais da entidade desde 96, mas só decidiu aceitar ser remunerado a partir do mês passado.