CPI: decisão fica para próxima semana A criação da CPI do Futebol da Assembléia Legislativa de São Paulo ficou mesmo para terça-feira, quando ocorre a reunião semanal dos líderes da casa. Nesta quinta-feira, em entrevista à rádio Jovem Pan, o presidente da Assembléia, Rodrigo Garcia (PFL), assegurou que o assunto será discutido na próxima terça. ?Não vejo nada contra a instalação da CPI do Futebol?, disse o deputado, sem manifestar apoio. O deputado Romeu Tuma Jr. (PMDB) lamenta o tempo perdido, mas torce pelo consenso entre os líderes - só falta a concordância do PSDB e do PTB. O detalhe é que desde o início da atual legislatura nenhuma CPI foi criada. Há mais de 50 na fila.