CPI devassa as contas de Teixeira O presidente e o relator da CPI do Futebol, senadores Álvaro Dias (sem partido-PR) e Geraldo Althoff (PFL-SC), decidiram ontem ampliar a devassa nas empresas do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e na contabilidade da entidade. Eles assinaram 10 requerimentos, solicitando os mais variados tipos de informações ao próprio Teixeira. Pediram ainda à Receita Federal que abra o sigilo fiscal, a partir de 1994, de 14 empresas ligadas ao dirigente ou à confederação e que realize auditorias naquelas que mantêm contratos com a CBF. O senador Álvaro Dias disse que os dados solicitados vão complementar os que já foram examinados pelos assessores da comissão. Segundo ele, há "indícios" de vários tipos de irregularidades no material que já se encontra na comissão. Ricardo Teixeira foi convocado para depor novamente na CPI dia 2 de outubro. Até lá, Dias acredita que as informações já deverão ter chegado ao Senado. A CPI requereu à Ricardo Teixeira, entre outros, cópia de todos os contratos firmados pela CBF, a partir de 1994, com a intermediação de uma terceira parte, a exemplo do que foi feito com a Companhia de Bebidas da América (Ambev). Pediu ainda as planilhas de registros das viagens, no Brasil e no exterior, realizadas às expensas da confederação, nos últimos seis anos, "indicando o nome do viajante, o trajeto e o valor pago pela CBF" e os comprovantes de despesas gastos com a acomodação das delegações dos clubes participantes do Campeonato Mundial de Clubes, no ano passado. Nota - Álvaro Dias e Geraldo Althoff divulgaram uma nota contestando as afirmações do advogado da CBF, Luís Roberto Barroso, com relação às atividades da CPI. Segundo eles, Barroso ataca a comissão por atribuir a ela a autoria de informações que estão em poder do Ministério Público Federal, Receita Federal e Banco Central. "Tal situação simplesmente poderá servir para agravar a posição do senhor Ricardo Teixeira, demonstrando ainda mais a obscura gestão da CBF e de seu dirigente", alegam os parlamentares. Segundo eles, não procede a alegação do advogado de que as CPIs não poderiam investigar instituições privadas. Os parlamentares lembram que tal posição foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além de que, as investigações que estão sendo feitas em entidades e dirigentes de futebol referem-se a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes afetos à área pública "e portanto relacionados à órbita de investigação constitucional do Senado".