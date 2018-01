CPI: devassa em empresas de Teixeira A CPI do Futebol acaba de aprovar requerimentos que solicitam informações de negócios da CBF e de empresas do presidente da entidade, Ricardo Teixeira. Da CBF, a CPI quer informações sobre empréstimos e financiamentos contratados junto ao Delta National Bank (ou Delta Bank). Segundo requerimento de autoria do senador Geraldo Althoff (PFL-SC), relator da comissão, a CBF apresentou "situação patrimonial sofrível no exercício de 1998, de aproximadamente R$ 24,7 milhões, além de variações na composição de suas contas". Na mesma sessão, a CPI aprovou requerimentos junto a cartórios do Rio de Janeiro - o 2º e o 4º Ofício de Títulos e Documentos - sobre contratos de empréstimos entre pessoas físicas e jurídicas, em favor das empresas El Turf Bar e Restaurante Ltda., Rio Port Bar e Restaurante Ltda., City Port Bar e Restaurant Ltda. De acordo com o relator da CPI, senador Geraldo Althoff, "estas empresas são de propriedade de Ricardo Teixeira, sem que, aparentemente, lhe proporcionem quaisquer rendimentos importantes", disse. Althoff acrescentou que, "ao contrário, o senhor Ricardo Teixeira apresenta-se como credor dessas empresas, a favor das quais tem realizado operações de crédito em bom número", que o relator não quis adiantar o montante.