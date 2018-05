CPI diz que Ronaldo tentou fazer 'ponte' com CBF para negócios

O senador Romário (PSB-RJ) apresentou relatórios na manhã desta quarta-feira na CPI do Futebol, em Brasília, e um dos conteúdos abordou um antigo companheiro de ataque na seleção brasileira. O texto escrito pelo senador, em conjunto com o colega Randolfe Rodrigues (Rede-AP) mostra troca de emails em 2012 com a tentativa de Ronaldo atuar como intermediário da CBF em duas negociações.

Segundo o documento, o ex-atacante, que atuava na época como membro do Comitê Organizador da Copa de 2014, envia mensagem para o então vice-presidente da CBF Marco Polo Del Nero. O artilheiro da Copa de 2002 tentou fazer um arranjo de patrocínio entre a entidade e a Sony, além de se oferecer para contribuir na busca de uma nova sede.

No relatório de mais de 1024 páginas, a conversa está na página 84. "Apareceu um negócio que acho que pode interessar como nova sede da CBF. Outra coisa, a Sony voltou a nos contactar reafirmando o interesse do patrocínio CBF. Vocês fecharam alguma marca nesse setor? Posso avançar com eles? Qual seria o valor pra fechar o negócio?", escreveu Ronaldo.

Del Nero respondeu que tanto o patrocínio, como a busca por outra sede, não interessavam à CBF. "Trata-se exatamente do mesmo imóvel que a Comissão de Compras da CBF está procurando comprar. Inclusive há carta de intenção de compra junto ao corretor. Agora entrou um outro imóvel que a Comissão vai olhar e também eu. Para comparar preços e etc. Sobre o caso da Sony, ainda estamos negociando com outra empresa com valor bem superior ao proposto por você. Mas as negociações ainda não terminaram", afirmou.