CPI do futebol define a linha de trabalho nesta terça, em Brasília

A CPI do Futebol terá a sua primeira reunião nesta terça em Brasília. A comissão vai investigar a CBF e possíveis irregularidades em contratos da seleção brasileira e de campeonatos organizados pela entidade, além da Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo do ano passado.

O encontro entre o relator da comissão, Romero Jucá (PMDB-RR), o presidente, Romário (PSB-RJ), e outros senadores servirá para definir o plano de trabalho dos parlamentares e o cronograma de convocações e pedidos.

Um dos primeiros atos da CPI deverá ser o pedido da quebra dos sigilos bancário e fiscal da CBF, do presidente Marco Polo Del Nero, e dos ex-presidentes José Maria Marin e Ricardo Teixeira. A comissão terá 180 dias de duração.