CPI do Futebol discute Lei do Passe Começou há pouco na CPI do Futebol do Senado o debate sobre a lei do passe que conta com a presença do ex-jogador Sócrates, do representante do Clube dos 13, João Bosco Luz de Morães e o advogado especialista na lei do passe, Marcílio Krieger. Na abertura dos trabalhos o representante do Clube dos 13 disse que a implantação dessa lei poderá levar a falência dos clubes que mantém escolinhas para a formação de jogadores. "Num prazo muito curto o futebol brasileiro estará entrando na condição de futebol de terceiro mundo", disse João Bosco. Dentro de instantes a CPI também vai ouvir a opinião de Wilson Piazza, presidente da Federação das Associações de Atletas Profissionais, segundo Piazza, "o jogador de futebol é um trabalhador como outro qualquer, nunca um escravo".