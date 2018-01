CPI do Futebol: senador apela ao BC O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB- PR), apelou ao presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, para que "agilize o pedido de informações" que a comissão fez ao BC para que "rastreie as 51 maiores transações do futebol brasileiro." A CPI desconfia que houve evasão de divisas e sonegação fiscal nessas transações. Dias participa da audiência pública promovida pela CPI do Futebol para discutir a Lei do Passe.