CPI do Futebol vai ouvir procuradores O procurador-geral da República Geraldo Brindeiro; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rubens Aprobato Machado; o advogado Valed de Perry e o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Antonio Carlos Viana Santos, são os convidados da CPI da CBF/Nike, que nesta terça-feira, realiza audiência pública para debater aspectos da legislação esportiva." A CPI está elaborando projeto de nova legislação para o futebol e no nosso entender esse debate vai enriquecer nossas prop ostas", adiantou o relator da comissão, deputado Silvio Torres (PSDB-SP). A CPI havia convidado, também, Luiz Sveiter, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que não aceitou o convite. Já a CPI do Futebol, em funcionamento no Senado Federal, marcou para a quarta-feira (18), os depoimentos dos procuradores da República Raquel Branquinho, Celso Antonio Tres e Artur Gueiros. Enquanto Branquinho realiza investigações numa possível ligação entre os clubes de futebol do Rio de Janeiro e as casas de bingo, Tres apura lavagem de dinheiro, por bingos, na região da serra gaúcha, principalmente em Caxias do Sul e Farroupilha. Artur Gueiros prestará depoimento, na mesma quarta-feira, sobre invest igações que realiza no Botafogo do Rio de Janeiro. Na quinta-feira (19) a mesma CPI do Futebol vai ouvir o depoimento do dirigente esportivo Otávio Ferreira da Costa, que tem feito denúncias de irregularidades na Federação Mineira de Futebol.