CPI do Senado terá 3 depoimentos A CPI do Futebol, no Senado, confirmou três depoimentos para esta semana. Na próxima quarta-feira, os senadores ouvirão o presidente da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme Ferreira. Na quinta-feira, estão convocados o ex-presidente do Santos Futebol Clube, Samir Jorge Abdul-Hak, e o ex-vice-presidente do clube, José Paulo Fernandes. A Comissão investiga, na Federação Mineira de Futebol, denúncias de irregularidades administrativas e falta de transparência na contabilidade e no processo eletivo. O presidente Elmer Guilherme Ferreira está no cargo a 18 anos. O seu pai, o coronel José Guilherme Ferreira, ficou 17. No Santos Futebol Clube as investigações da CPI também se depararam com irregularidades na contabilidade do clube.