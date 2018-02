CPI dos Bingos convoca Nagib Fayad A CPI dos Bingos aprovou esta noite requerimento do senador Tião Viana (PT-AC) convocando para depor o empresário Nagib Fayad, envolvido no chamado "escândalo do apito". Mas a CPI rejeitou outro requerimento de Viana para que fosse convocado o árbitro Edílson Pereira de Carvalho, pivô do mesmo escândalo. Na rejeição pesou o argumento do senador José Jorge (PFL-PE) de que Edíson Pereira de Carvalho é réu confesso, e que o caso está bem encaminhado na Justiça.