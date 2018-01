CPI: empresário ameaçado de prisão Pelo fato de a CPI da CBF/Nike já dispor de informações suficientes para decretar a prisão do empresário Jimmy Martins, a Comissão decidiu negociar com o empresário e o seu advogado, Alberto Rollo. Em troca, o empresário fornecerá na Comissão os nomes de despachantes que atuam no mundo do futebol fornecendo passaportes falsificados para que jogadores brasileiros se transfiram para o exterior. Segundo revelou uma fonte, o próprio presidente da CPI, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), teria intermediado esta negociação com o empresário e o seu advogado. É por esta razão que a CPI está tomando o depoimento de Martins em caráter reservado.