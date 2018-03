CPI: empresário desmente Viola Terminou pouco depois do meio-dia, o depoimento do empresário Ivani Targino de Melo, conhecido no meio empresarial do futebol como Vando Melo, na CPI do Futebol, no senado federal. Vando Melo justificou como "trabalho de convencer um amigo", as razões que o levaram a receber do Santos Futebol Clube em 1999, a importância de R$ 200 mil, à época em que Viola estava no clube por empréstimo. O jogador mantinha um contrato com o clube que lhe dava direito de deixar o Santos se viesse a receber uma proposta salarial superior aos vencimentos que recebia . "Viola recebeu uma proposta para ganhar mais no Corinthians, mas eu o convenci para não mudar de time", mesmo sabendo que receberia mais no Corinthians que no Santos. De acordo com o relator da CPI do Futebol, senador Geraldo Althoff (PFL- SC) a co missão "constatou uma contradição entre o depoimento de Viola e o do empresário". É que durante depoimento na Polícia Federal, Viola afirmou que "em momento algum" conversou com Vando Melo nem recebeu os R$ 200 mil que constam da contabilidade do club e, como tendo sido pagos ao jogador. Ivani Targino de Melo é dono da Vando de Melo Sociedade Esportiva, que nos últimos anos foi responsável pela transação de mais de vinte jogadores, a maioria deles para o Santos Futebol Clube. Antes de constituir a sua empresa, em 1993, o empresário admitiu na CPI, que usava nota de outras empresas para vender jogadores.