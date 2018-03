CPI: federação montou ?conta laranja? A CPI do Futebol já caracterizou como "evasão de divisas" uma operação montada na Federação Mineira de Futebol (FMF) envolvendo o Milan da Itália, uma empresa da área de exportação, a JB Duarte, a Mineração Lisboa, com sede em Belo Horizonte e uma conta "laranja" aberta no Banco BCN em nome de uma empresa paulista - a Indústria de Papel Ramezoni. Segundo revelou o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), em 1997, quando a FMF promoveu a Copa Centenário, em comemoração aos 100 anos de Belo Horizonte, "uma ´conta laranja´ foi aberta, sem o consentimento da empresa titular", a Ramezoni . Nesse conta, a federação depositou um cheque assinado pelo presidente da entidade, Élmer Guilherme Ferreira, no valor de R$ 410 mil, segundo Ferreira, para "pagamento despesas a copa", mas Althoff disse, há pouco, na CPI, que a comissão recebeu uma correspondência da Ramezoni informando que a conta foi aberta sem autorização da indústria. "O que caracteriza uma ´conta laranja´", reforçou o relator da CPI. O presidente da Federação Mineira de Futebol, Élmer Guilherme Ferreira, justificou a movimentação dizendo que os cheques eram emitidos em nome da Ramezoni, "mas entregues ao senhor Marcos Perrela", que Ferreira faz questão de informar não se tratar de parente do presidente do Cruzeiro, o deputado federal Zezé Perrela (PFL-MG). "Esse senhor fazia parte do Comitê de Imprensa, da Copa Centenário", disse Ferreira. Outra questão que a CPI levantou é que a FMF pagou, na mesma época, R$ 1,6 milhão para a Mineração Lisboa. O dinheiro, rasteado pela CPI, acabou sendo depositado na conta da empresa exportadora JB Duarte. "Esse dinheiro", disse Élmer Guilherme Ferre ira foi "para pagar um parte do prejuízo que a federação teve com a Copa Centenário e também parte da cota do Milan", justificou. A copa deu prejuízo de R$ 4 milhões, à Federação Mineira de Futebol.