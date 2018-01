CPI investiga dentista de Edmundo Uma comissão do Senado, com a presença da dentista Katherine Guerra Machado, esteve nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, para conversar com o dentista Alexandre Furtado, que atende o presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva. Ela queria saber detalhes do tratamento dentário do dirigente, que alegou estar impedido de comparecer à CPI do Senado por causa de uma cirurgia bucal a que foi submetido há três semanas. Edmundo e os dois dentistas encontraram-se no Rio e o dirigente do Flamengo foi submetido a outra etapa da cirurgia. "Ficou claro que antes do dia 30, ele não tem condições de comparecer à CPI", declarou Furtado, sem dar detalhes sobre o tratamento.