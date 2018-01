CPI investigará contrato do Vasco A CPI do Futebol vai investigar o rompimento unilateral do contrato entre o Vasco e o Vasco da Gama Licenciamento (Vascolic), empresa criada pelo Bank of America para explorar a imagem do clube. O relator da comissão, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), fez nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, os primeiros contatos com representantes do banco e com pessoas que teriam informações sobre saques indevidos feitos no caixa do clube. Coincidentemente, já estavam convocados para depor na semana que vem os ex-dirigentes Ivan Morgado e Agathyrno da Silva Gomes e os ex-conselheiros Levi Lafetá e João Manuel de Almeida. Althoff acredita que eles ajudarão nas investigações da CPI.