CPI não abre mão de ouvir Pelé O deputado Dr. Rosinha (PT-PR) voltou a defender que a CPI da CBF/Nike marque uma data para tomar o depoimento de Pelé. O requerimento para ouvir o empresário, dono da Pelé Sports e Marketing, foi aprovado na reunião de 1º de novembro do ano passado, de autoria do deputado Jaime Martins (PFL-MG), mas sempre enfrentou resistências, entre os próprios parlamentes da comissão, para que a data de seu depoimento fosse marcada. "Nós só não poderemos é cometer a asneira de convocar Pelé sem ter em mãos o resultado da quebra de seus sigilos", disse Dr. Rosinha. O deputado paranaense disse que vai propor à Presidência da comissão fazer uma visita ao presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para pedir agilidade no repasse de informações sobre a movimentação bancária da Pelé Sports e Marketing. "Agora, nós só temos 45 dias. Por isso, vamos pedir pressa ao doutor Armínio", completou Rosinha.