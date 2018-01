CPI ouve Delta Bank no dia 4 de maio O representante do Delta Bank no Brasil, George Phillip de Brito, será ouvido pela CPI da CBF/Nike no próximo dia 4 de maio. O Delta Bank emprestou quase US$ 40 milhões à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A data do depoimento foi marcada após negociação entre o relator da CPI, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), e representantes da "bancada da bola", que são deputados defensores dos interesses de clubes, federações e da CBF. Brito enviou uma carta ao presidente da comissão, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), afirmando estar "em tratamento de saúde nos Estados Unidos", e que não poderia comparecer ao depoimento. "Pelo que fui informado, o senhor George, na verdade, aproveitou o período de férias para fazer exames de rotina", desabafou Rebelo. Após o depoimento de Brito, o relator da CPI se debruçará na elaboração do relatório final, que deve ser votado até 30 de maio. Na CPI do Futebol, em funcionamento no Senado Federal, o dia de hoje está reservado para a audiência de interpelação do empresário Juan Figer. Segundo ficou constatado nas investigações, Figer é o principal arquiteto da triangulação de venda jogadores brasileiros para o exterior, usando os clubes uruguaios Rentistas e Central Espanhol. De acordo com o relator desta CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), o esquema do empresário tem indícios de ser "imoral", porque impede o pagamento de impostos das negociações no Brasil. Como exemplo, a CPI investiga por que o meia Zé Roberto saiu da Portuguesa de Desportos para o Rentistas valendo US$ 5 milhões e, no dia seguinte, vendido ao Real Madrid por US$ 10 milhões. Mas a CPI também investiga as transferências dos jogadores Lucas, vendido ao Rennes da França, e Alberto para a Udinese (Itália), passando pela triangulação espanhola. Segundo levantou o deputado Ronaldo Vasconcellos (PL-MG), o esquema de Juan Figer "esquenta" jogadores no Uruguai e rende aos dois clubes - Rentistas e Central Espanhol - 10% do valor de cada passe.