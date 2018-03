CPI ouve dirigente sul-matogrossense O relator da CPI da CBF/Nike, deputado Silvio Torres (PSDB- SP), confirmou para esta quarta-feira, às 14h30, o depoimento do presidente da Federação Sul-Matogrossense de Futebol, Francisco Cesário de Oliveira, sobre irregularidades no futebol brasileiro. Na semana passada, uma comitiva da Comissão ouviu dirigentes das Federações, exceto Francisco Oliveira. "Na maioria dos casos, é um total abandono, contabilidade irregular, nepotismo e subserviência à CBF", revelou o deputado Doutor Rosinha (PT-PR), sub-relator das investigações da CPI sobre as Federações.