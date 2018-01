CPI pede ao BC dados sobre Teixeira Dando prosseguimento à devassa que a CPI do Futebol está realizando nas empresas do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, a comissão decidiu solicitar ao Banco Central toda informação a respeito de operações financeiras - operações de câmbio, envio ou recebimento de recursos para o exterior - realizadas pela empresa Ameritech Holding Ltd., nos anos de 1996 a 1998. A CPI desconfia que a Ameritech figura em "negócios imobiliários que parecem ter a participação de Ricardo Teixeira" e uma empresa de sua propriedade, a Minas Investimentos S/A Empreendimentos e Administração. Embora sem revelar valores, o senador Geraldo Althoff (PFL-SC) disse que foram constatadas operações imobiliárias onde a Ameritech aparece como vendedora e a Minas Investimentos como compradora, que "levantam suspeita pela discrepância entre os valores de compra e venda de um mesmo imóvel."