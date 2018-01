CPI pede garantia de vida a depoente O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB- PR) determinou nesta segunda-feira providências junto à Polícia Federal para dar garantia de vida ao presidente da Comissão de Estatutos do Santos, Mário Mello Soares, que havia comunicado à CPI estar "vivendo um ambiente hostil" criado no clube, após o seu depoimento aos senadores. A CPI já convocou o presidente do Santos Futebol Clube, Samir Abdul-Hak e o ex-presidente do clube, João Paulo Fernandes. Os senadores querem saber dos dirigentes santistas informações sobre denúncias de "irregularidades contábeis" apresentadas por Mário Mello Soares. A data dos depoimentos ainda não está confirmada, mas a expectativa é que a CPI marque para a segunda semana de maio.