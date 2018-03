CPI pedirá indiciamento de Teixeira Os deputados da CPI da CBF/Nike já estão de calculadora em mãos, computando cada um dos 25 votos da comissão, para que não ocorra qualquer surpresa na sessão da terça-feira, dia 12 de junho, quando estará na pauta a votação do relatório do deputado Sílvio Torres (PSDB-SP). O documento vai tratar das investigações da CPI. Principalmente, as denúncias de que jogadores brasileiros foram apanhados usando passaporte falso na Europa, a transferência ilegal de adolescentes para o exterior e a parte mais espinhosa que é a contabilidade das federações e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e seus empréstimos nebulosos. Nem um parecer técnico encaminhado à CPI, pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vai demover alguns deputados de que os seis empréstimos tomados ao Delta Bank foram prejudiciais aos cofres da entidade. A pedido da CBF, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, constatou que ?as taxas de juros praticadas pelo Delta Bank?, nos empréstimos, foram compatíveis com os juros de mercado. O ex-ministro cobrou R$ 30 mil pelo parecer, mas um deputado da CPI, que pediu para não ser mencionado, disse que se o relatório do deputado Sílvio Torres não pedir o indiciamento do presidente da CBF, ele apresentará um voto em separado. ?Não há quem me convença de que tomar dinheiro a juros acima do mercado e, ainda, adiantando o pagamento desse empréstimo, isso seja considerado normal?, protestou o parlamentar. No entender de técnicos da CPI, o parecer de Maílson da Nóbrega aborda aspectos do mercado em geral, mas não analisa os contratos dos empréstimos com o Delta. E esses contratos ?foram feitos em condições extremamente diferenciadas que outros realizados pela Delta Bank com outras instituições?, atesta um técnico da comissão. ?Até os R$ 30 mil pagos ao ex-ministro podem levar a CPI a pedir o indiciamento de Ricardo Teixeira?, disse um membro da comissão. Segundo documentos da CPI, os seis empréstimos totalizam US$ 39,7 milhões e foram tomados entre outubro de 98 e setembro de 2000 ao Delta Bank. Pelos empréstimos, a CBF pagou US$ 10 milhões de juros, à taxa de até 52,12% ao ano. ?Essas operações com o Delta estão casadas com outros ?empréstimos? injustificáveis?, prossegue o parlamentar, que quer o relatório indiciando a direção da CBF ?por administração prejudicial ao desporto?. Quando depôs na CPI, em abril, Ricardo Teixeira apresentou um quadro com taxas praticadas pelo mercado, mas que acabaram sendo desmentidas pelos supostos tomadores. O Governo de Minas Gerais, por exemplo, que Teixeira afirmou haver tomado empréstimo à taxa de 47,57%, informou à CPI, por meio da Secretaria de Finanças, que ?não contratou nenhum empréstimo externo nos últimos três anos?. Outras instituições também negaram haver tomado dinheiro emprestado ou praticado os juros cobrados pelo Delta Bank à CBF. Outra operação envolvendo Ricardo Teixeira, que deve ser considerada prejudicial e suspeita, foi o empréstimo de R$ 2,5 milhões feito pelo presidente da CBF em nome do Café e Restaurante El Turf, de sua propriedade. A operação não consta na movimentação enviada pelo Banco Central à CPI embora o Banco Real de Nova York tenha informado à sua agência no Rio de Janeiro ?que o negócio já foi quitado?. Se o relatório de Sílvio Torres vai ou não ser rejeitado, ainda é cedo, mas um deputado ligado à ?bancada da bola? assegurou à Agência Estado que haverá mobilização para que a CBF e seus dirigentes sejam incriminados pela CPI. ?Nós temos muito mais poder de mobilização do que eles?, ameaçou o parlamentar ligado ao esporte.