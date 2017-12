CPI pode virar pizza, admite relator O relator da CPI da CBF/Nike, deputado Silvio Torres (PSDB- SP) admitiu que o seu relatório, que começa a ser votado nesta terça- feira, a partir das 14h30, "tem pouca chance de ser aprovado". Nesta segunda-feira, Silvio Torres passou toda a tarde aguardando sugestões ao relatório que acabaram não chegando. "Por isso eu não vejo como o relatório ser votado amanhã (terça-feira)", disse Torres. Para que a comissão inicie a discussão do relatório serão necessários pelo menos dez deputados em plenário. Silvio Torres também adiantou que tem como expectativa "algumas mutilações", como a retirada de "alguns nomes" do pedido de indiciamento, "entre eles Ricardo Teixeira", presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e "dirigentes de federações", admite. Mas de qualquer forma, Silvio Torres adiantou que se o seu relatório vier a ser rejeitado, entrando em seu lugar outro relatório substitutivo, ele vai por o seu documento debaixo do braço e encaminhá- lo ao Ministério Público. "Eu e alguns deputados vamos levá-lo ao Ministério Público", adiantou Torres. "O importante é mostrarmos à sociedade brasileira que o futebol está cheio de irregularidades", disse o relator. "E, isso nós já conseguimos. É inquestionável", concluiu Silvio Torres, que antes de se despedir completou: "vou lutar até o fim". Se houver obstrução, se o relatório de Silvio Torres não for votado até quarta-feira, de acordo com o Regimento Interno das CPIs, o presidente da comissão deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) dá por encerrado os trabalhos "sem conclusões".