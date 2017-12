CPI põe fim a outro sonho de Teixeira As denúncias envolvendo o presidente Ricardo Teixeira tiveram repercussões das mais diversas possíveis. Fora as conseqüências previsíveis, como uma possível destituição do cargo, a CPI reflete no projeto de modernização da CBF. Teixeira sonhava com a compra de um novo e luxuoso prédio na Barra da Tijuca. Lá seria construída a nova sede da CBF. Ainda hoje, grande parte dos arquivos do futebol brasileiro são de papel e estão encaixotados no velho edifício da rua da Alfândega. Leia mais no Jornal da Tarde