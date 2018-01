CPI põe Traffic sob suspeita O deputado Jurandil Juarez (PMDB-AP) considerou estranha a intensa movimentação financeira entre as contas bancárias da empresa Traffic. "Há situações, como a emissão de cheques, que a empresa não tem como se justificar", disse Juarez. "A Traffic emitiu um cheque de R$ 30 milhões, e é provável que tenha sido para remeter dinheiro para o exterior, sem a devida justificação". Juarez também não ficou satisfeito com as justificativas do empresário J. Hawilla, dono da Traffic, que afirmou ter feito uma remessa para o Uruguai a fim de adquirir um casa nos Estados Unidos. "Não considero normal alguém que diz comprar um imóvel em Miami remeter esse pagamento para o Uruguai". O empresário prometeu enviar a documentação da casa e as justificativas da transferência bancária à CPI nos próximos dias.