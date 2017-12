CPI propõe mudanças no futebol O relatório da CPI do Futebol propõe ao Senado o exame de seis propostas de lei para corrigir distorções na estrutura do esporte e evitar desvios de dinheiro. A principal delas cria a Lei de Responsabilidade para dirigentes de clubes, federações e outras entidades ligadas ao futebol. Se não conseguirem prestar contas, eles poderão ser enquadrados com base na legislação civil, penal, trabalhista, previdenciária, cambial e tributária. Quem for condenado, pela proposta da CPI, torna-se inelegível. O projeto dá ao Ministério Público a atribuição de verificar a lisura dos dirigentes e se a entidade exerce suas atividades em respeito ao estatuto. As profissões de árbitro e agente esportivo podem ser regulamentadas a partir de dois projetos de lei apresentados pela comissão. Outra proposta cria a Agência Reguladora para o Desporto. O órgão funcionaria nos moldes das agências que atualmente regulamentam setores vitais da economia, como energia. água e telecomunicações. A justificativa é que a "importância econômica e social do futebol requer do Poder Público o estabelecimento de políticas de fiscalização eficientes". A CPI ressalta no relatório que a mudança na estrutura do esporte poderá evitar derrotas "dolorosas" em campo. A "humilhante" derrota para a França, por 3 x 0, no final da Copa de 98, foi resultado, na avaliação dos senadores, da falta de planejamento, ao despreparo dos dirigentes, à interferência política e à submissão dos futebol aos "interesses escusos do mercado cartelizado". "O Brasil perdeu a Copa nos bastidores, como resultado de uma estrutura que se mostrou falida, corroída pela falta de transparência de seus dirigentes", afirma o texto do relatório.