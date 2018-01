CPI quebra sigilo da Pelé Sports A CPI da CBF/Nike quebrou os sigilos bancário e fiscal das empresas Pelé Sports e Marketing, Pelé Sports e Corporation, teclado Produções Artísticas e de outras empresas em que Hélio Viana seja sócio de Pelé. A CPI também quebrou os sigilos bancário e fiscal de Hélio Viana. A CPI está realizando uma sessão secreta para que o empresário confirme informações de que a Vasco Licenciamento S.A. transferiu recursos para uma conta no exterior em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. O presidente do clube, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ), nega as transações, afirmando que o clube não tem contas no exterior.