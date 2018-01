CPI quebra sigilo e convoca jogadores A CPI do Futebol determinou, no começo da tarde desta terça-feira, a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-vice presidente do Santos, José Paulo Fernandes, no período de 1998 e 1999. Na mesma sessão a CPI aprovou a convocação do jogador Viola junto a Polícia Federal para prestar esclarecimentos em função dos trabalhos de sindicância que estão em andamento no clube paulista. A comissão decidiu ainda aprovar o requerimento para a convocação do jogador Petkovic. O atleta deverá depor no processo que investiga a venda do seu passe para o Flamengo, que foi intermediada pela Lake Blue e paga com recursos da ISL.