CPI quer nova legislação esportiva O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) fez hoje uma avaliação positiva dos trabalhos da CPI do Futebol, em funcionamento no senado federal desde outubro do ano passado. Presidente da comissão, Dias acredita que o trabalho dos senadores deverá contribuir de maneira decisiva para "corrigir a desorganização contábil e propor mudanças na legislação esportiva", diz. O presidente entende que os senadores devem se apropriar dos poderes de que dispõe uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para propor mudanças na legislação. Relator no Senado da Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada no ano passado, e que pode mandar para cadeia maus administradores públicos - do presidente da República e prefeitos municipais -, Álvaro Dias vai propor a Lei de Responsabilidade Administrativa, "para acabar com essa casta de dirigentes privilegiados que cometem verdadeiras barbáries no futebol", explica. Outra mudança almejada pelo presidente da CPI do Futebol será na parte que diz respeito a estatutos e regimentos. "É inconcebível", diz Álvaro Dias, "que algumas famílias se perpetuem no cargo" como a família do presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Élmer Guilherme Ferreira, há 34 anos no poder, somando-se os anos que Ferreira e o pai, José Guilherme Ferreira presidem a FMF. "As entidades esportivas não podem servir para a prática desse jogo de cartas marcadas que são as eleições. Os dirigentes fingem que votam e os conselhos fiscais fingem que fiscalizam", argumentou Álvaro Dias, que, em entendimento com o ministro do Esporte, Carlos Meles, pretende propor uma Medida Provisória determinando o fim da reeleição por mais de um mandato "e que não ultrapasse três anos", cada um desses mandatos. "Isso sem contar que muitos dos Conselhos Deliberativos deliberam de mentirinha", brinca Dias. Quanto às denúncias de lavagem de dinheiro, desvio de verbas e evasão de divisa, constantes nas investigações da CPI, Álvaro Dias adiantou que considera "inconcebível" que enquanto na Europa o futebol representa 4% do PIB (Produto Interno Bruto), no Brasil o índice chegue a apenas 1,7%, "tem alguma coisa errada que na CPI, nós não nos daremos por satisfeitos se não chegarmos aos arrombadores de cofres dos clubes e federações", concluiu Dias. Audiência pública - A CPI do Futebol vai realizar audiências públicas em cidades como Curitiba (PR), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), "para ouvir especialistas em legislação esportiva, administração de clubes e calendário do futebol", adiantou o senador. Entre os convidados estão os ex-jogadores Falcão, Sócrates e Tostão e o comentarista esportivo Rui Carlos Osterman. Outros nomes ainda serão confirmados.