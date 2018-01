CPI quer retomar CT do Corinthians Pelo menos seis dos sete membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a concessão de terrenos públicos à iniciativa privada, decidiram hoje, durante sessão na Câmara Municipal de São Paulo, recomendar à Prefeitura a retomada da área de 197 mil metros quadrados que foi concedida ao Corinthians em 1988. A área fica em Itaquera, onde o clube deveria ter construído um estádio. O contrato de concessão foi assinado ainda na administração de falecido prefeito Jânio Quadros e o clube deveria erguer esse estádio num prazo máximo de quatro anos, em 1992, o que não ocorreu. Os membros da CPI entenderam que o Corinthians não cumpriu o que determina o contrato de concessão e portanto a área deve ser retomada pela Prefeitura de São Paulo. O presidente do clube, Alberto Dualib, depôs na CPI, há alguns dias, e apresentou várias justificativas para o descumprimento dessa parte do contrato. Ele disse que a construção teve que ser adiada por motivos alheios ao clube. Segundo ele, nem a Prefeitura tinha o registro do terreno, o que impossibilitou a obtenção da escritura e planta, que ainda não foi aprovada. Alberto Dualib disse ainda que apesar dos problemas administrativos, mais de R$ 6 milhões já foram investidos na área, com a construção do centro de treinamento do clube. Aos membros da CPI ele assumiu compromisso de terminar a construção do estádio em mais quatro anos. Modernização - No local foram construídos dois campos de futebol. Recentemente, com o auxílio da patrocinadora Hicks Muse, foi inaugurado um moderno alojamento no lugar, com restaurante, sala de musculação e capacidade para receber cerca de 60 atletas. O time profissional do Corinthians tem utilizada a área para treinamento. Mesmo assim, os parlamentares aprovaram encaminhamento de ofício à Prefeitura recomendando a retomada da área. O vereador Antônio Goulart (PMDB), diretor da Escola de Samba Gaviões da Fiel, é membro da CPI e não estava presente à votação. Depois que chegou, disse que vai discutir com os colegas esta decisão. O vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini, alega que a Prefeitura tomou do Corinthians, vários terrenos do clube, ligados ao Parque São Jorge, para construção da Marginal do Tietê.