CPI: Rebelo acredita em continuidade O presidente da CPI da CBF/Nike, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), disse que não existe argumentos que justifiquem o encerramento da apurações antes da hora, como quer a ?bancada da bola?, que pede o encerramento dessa comissão para não apoiar a criação da CPI da Corrupção. Ele disse acreditar que os líderes vão rever sua posição. Na pior das hipóteses, Rebelo acredita que conseguirá a prorrogação por mais um mês, o que permitiria estender os trabalhos até o dia 13 de maio. O presidente da Câmara, deputado Aécio Neves, vai submeter o assunto ao plenário nesta quinta-feira. Trata-se de uma formalidade que em nada vai mudar o resultado. Já que os deputados, em sua grande maioria, seguem a orientação dos líderes nas votações. A idéia de 15 deputados apoiarem a criação da CPI mista da Corrupção assusta ao governo porque aproximaria as 144 assinaturas existentes até agora das 171 necessárias para instalar a comissão. Além do que, poderia convencer mais dois senadores a fazerem o mesmo e a completar as 27 assinaturas necessárias naquela Casa. Embora sejam criadas com prazos pré-determinados, a duração de uma CPI pode se estender indefinidamente. Basta que assim decidam seus integrantes e que não haja oposição à medida.