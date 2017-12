CPI: Reinaldo Pitta será indiciado A CPI do Futebol resolveu pedir ao Ministério Público o indiciamento do empresário Reinaldo Pitta, por injúria. Inicialmente, a CPI não pretendia incluí-lo entre as 15 pessoas investigadas pela comissão que serão denunciadas à Justiça. Mas mudou de idéia porque, segundo avaliações dos integrantes da comissão, o empresário de Ronaldinho, entre outros jogadores, teria mentido no depoimento que prestou à Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O empresário teria faltado com a verdade ao responder perguntas sobre as operações de compra e venda dos jogadores Serginho, Edmundo e Denílson.