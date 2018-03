CPI: relatório final pode ser adiado A expectativa na CPI da CBF/Nike é de que o presidente da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), coloque hoje em votação o requerimento aprovado na comissão, prorrogando por 15 dias o prazo para que o relator, deputado Silvio Torres (PSDB-SP) apresente o relatório final dos trabalhos. Caso o plenário se negue a aprovar a prorrogação dos trabalhos, hoje é o último dia de funcionamento da CPI da CBF/Nike. Sem a prorrogação, o que é "pouco provável", na avaliação de Torres, o relatório não será votado a partir do dia 5 de junho. O texto final de Silvio Torres, conforme a Agência Estado já adiantou, pedirá o indiciamento de empresários, dirigentes de futebol e agentes de jogadores e até do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, pelos empréstimos no exterior em nome da confederação, pagando taxas de juros acima daquelas que estavam sendo praticadas pelo mercado. Segundo o sub-relatório que já está nas mãos de Silvio Torres, e que foi preparado pelo sub-relator, deputado Eduardo Campos (PSB-PE), estão relacionados, com pedido de indiciamento, entre outros, Carlos Alberto Ferreira, presidente da Federação Maranhense de Futebol; o funcionário da embaixada do Brasil na Bélgica, Otávio Monteiro Barros; empresários como Jimmy Martins; o ex-jogador Careca; o ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Edinho, e o médico Antônio Cassas de Lima, todos eles envolvidos em "esquema s fraudulentos, ilegais e criminosos" de transferência de jogadores adolescentes, muitos deles "gatos", para países da Europa, como a Suíça, Holanda e Bélgica.