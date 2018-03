CPI: relatório sobre leis está pronto O deputado José Rocha (PFL-BA) já encaminhou o resultado de seu trabalho na subcomissão de Legislação Desportiva Nacional da CPI da CBF/Nike. Ele tomou por base a atual legislação esportiva, ou seja, a Lei Pelé (9.615/98), a Lei 9.981/00, também conhecida como Relatório Maguito Vilela (uma referência ao senador pelo PMDB-GO, relator da matéria) e a Lei 8.650/93, que trata da relação de trabalho do treinador profissional de futebol. Para escrever o seu relatório, o deputado baiano levou em consideração as sete audiências públicas realizadas na CPI. Na primeira, o tema foi ?Relações de Trabalho - Legislação em vigor e proposta de mudança?. Desse encontro participaram o ministro Almir Pazzianotto, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os advogados Álvaro Mello Filho e Heraldo Panhoca, o ex-jogador Afonsinho e o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, Rinaldo Martorelli. A segunda audiência debateu a Legislação Desportiva em Vigor e teve a participação do ex-jogador Zico, do advogado Marcílio Krieger e do professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Antônio Carlos Kfouri Aidar. Na terceira audiência pública, a CPI discutiu Justiça Desportiva com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rubens Aprobatto Machado, e o professor da PUC-São Paulo, Carlos Roberto Husek. O quarto encontro discutiu Sugestões para Reformulação do Futebol Brasileiro, com os advogados Valed Perry e Luís Guilherme Gutman, o professor da FGV César Cunha Campos e o juiz do Trabalho Álvaro Luiz de Carvalho Moreira. Na quinta audiência pública, o tema foi ?O Técnico de Futebol e a Legislação Trabalhista?, com a presença do coordenador técnico da seleção brasileira, Antônio Lopes, do atual técnico do Internacional de Porto Alegre, Carlos Alberto Parreira, do treinador do Santo André, Luís Carlos Ferreira, e de Emerson Leão, que está no comando da seleção. A sexta audiência pública discutiu o futebol de várzea. Estiveram presentes o jornalista Flávio Adauto Iório, o empresário José Carlos Tobaldino, o secretário de Esporte de Americana (SP), José Fioque, e o advogado Wallace Nogueira Rocha. Já a sétima e última audiência reuniu o presidente da Panamerican Sports Teams, John Richard Law, e Marcelo de Campos Pinto, diretor- executivo da Globo Esportes. No relatório, José Rocha propõe "alterações legais, com reflexos na prática do futebol", principalmente, "com a expectativa" do final dos trabalhos da CPI. Na parte referente à proteção ao atleta, o deputado se diz preocupado com "a concentração e o exercício corriqueiro de atividades nos fins de semana" e propõe "intervalo máximo de 72 horas entre as partidas e descanso semanal remunerado, não necessariamente no final de semana", além de "férias gozadas no período de recesso obrigatório das atividades de futebol". O parlamentar escreve que "o atleta terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, gozadas no período de recesso obrigatório das atividades desportivas." Ainda segundo o trabalho de José Rocha, os atletas terão participação nas decisões do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro, que contará também com um representante do Comitê Olímpico Brasileiro, um da CBF, um dos clubes, um dos árbitros, um das empresas que "patrocinam atletas e eventos desportivos", um de ex-atletas, um da imprensa desportiva, um dos proprietários e administradores de estádios de futebol, um das emissoras de TV, um do Ministério da Educação e outro do Ministério do Esporte, que será responsável pela presidência do conselho. Sobre o clube formador de atletas, José Rocha se preocupou em propor uma definição, considerando clube formador "aquele que propicia os meios necessários à participação do atleta em formação nas categorias de base", tendo como preocupação a "assistência na formação integral do adolescentes", por um período de pelo menos "dois anos", devendo esse adolescente receber apoio para freqüentar o ensino básico, receber qualificação técnico-desportiva e profissional alternativa. O relatório também recomenda a "oferta de instalações físicas em condições", que ele exige serem "adequadas de alimentação, habitabilidade, higiene, salubridade e segurança", com atendimento médico-psicológico e odontológico. Depois de realizar uma extensa exposição de motivos, José Rocha recomenda "medidas de proteção à formação das categorias de base", praticada "em clubes recreativos, associações atléticas" e similares e, principalmente, "em projetos sócio-educativos voltados para menores que vivem em situação de risco". Sobre o diagnóstico da CPI a respeito da "desorganização na contabilidade dos clubes", José Rocha propõe responsabilizar os dirigentes de entidades desportivas que vieram a deixar de "publicar as demonstrações contábeis e os balanços patrimoniais de cada exercício", punindo esses dirigentes inadimplentes com a pena de "afastamento da função e inelegibilidade para quaisquer funções pelo prazo de dez anos". José Rocha também estabelece normas para o patrocínio esportivo e "transmissão de imagem de evento desportivo". Para o deputado, é direito das entidades de prática de esportes, "negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão e a retransmissão de imagem de espetáculo ou evento desportivo", desde que, "20% do preço total da autorização", seja distribuída "aos atletas participantes" da partida. O relatório do parlamentar isentou desse percentual os eventos que tenham finalidade "exclusivamente" jornalísticas ou que sejam educativos. Mas o relatório exige que "todos os jogos da seleção brasileira, em competições oficiais, deverão ser exibidos por, pelo menos, uma rede nacional de televisão aberta, com transmissão ao vivo". Sobre segurança nos estádios, o relatório diz que "a prevenção da violência" é de competência "das associações desportivas e seus dirigentes e integrantes das entidades de administração do esporte, dos órgãos públicos de segurança, dos espectadores, patrocinadores e meios de comunicação de massa, além dos administradores dos estádios?. Na Política Nacional de Prevenção e Repressão da Violência em Praças Desportivas, o relatório do deputado José Rocha pede a colaboração das torcidas organizadas, ?sendo elas responsáveis pelos danos causados por seus membros". Para o parlamentar, o "ressarcimento dos danos decorrentes de conflitos de torcida" passa a ser de responsabilidade da empresa ou da entidade que vier a promover o evento, "juntamente com a controladora ou proprietária da praça desportiva." Por fim, José Rocha recomenda que os estádios com capacidade superior a 5 mil espectadores só poderão ser abertos ao público se vender antecipadamente os ingressos, se proibir a venda de bebidas alcoólicas, se dispuser de uma coordenação de segurança e se conseguir criar espaços próprios para as torcidas adversárias. Confirmando informações já divulgadas pela Agência Estado, o deputado José Rocha quer a manutenção da Justiça Desportiva. O órgão máximo seria o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que seria composto por representantes de "entidades de administração, de prática, dos árbitros, dos atletas e da OAB", devendo transferir sua sede para Brasília.